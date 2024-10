Aesernia Fraterna – Boys Vairano 1-0 continua la crisi rossoblù, il presidente Scalera chiede una svolta.

La squadra rossoblù rimane fanalino di coda in Eccellenza. Le parole forti del presidente Scalera dopo l’ennesima delusione in campo.

VAIRANO PATENORA / ISERNIA (Pietro De Biasio) – Presso lo Stadio Comunale «Fornelli», la Boys Vairano incassa l’ennesima sconfitta, prolungando la striscia negativa che la vede ancora senza vittorie. I rossoblù, guidati da mister Andrea Scalera, sono stati battuti dall’Aesernia Fraterna guidata da mister Francesco Barbarella con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Riccardo De Angelis al 20’ del primo tempo. Una sconfitta che condanna la Boys Vairano all’ultimo posto della classifica nel Campionato di Eccellenza Girone unico Molise, con soli 2 punti, mentre gli avversari salgono a quota 3. Nel post partita, il presidente della Boys Vairano, Thomas Scalera, non ha nascosto la sua delusione per la prestazione della sua squadra: «Un’altra sconfitta, purtroppo.

Mi chiedo perché giochiamo sempre meglio nel secondo tempo, mentre il primo lo regaliamo, senza intensità e voglia di reagire». La Boys Vairano, dopo aver subito il gol al 20’, ha impiegato troppo tempo a creare occasioni pericolose. «Il nostro primo tiro in porta è arrivato al 45′. Nella ripresa abbiamo dominato, ma contro una squadra ben organizzata è difficile fare breccia», ha sottolineato Scalera.

Il presidente rossoblù ha poi puntato il dito sull’atteggiamento dei giocatori e su alcune decisioni arbitrali discutibili che, secondo il presidente, hanno condizionato il risultato: «il nostro difensore centrale è stato ammonito al primo minuto, mentre il loro primo cartellino è arrivato solo a cinque minuti dalla fine.

C’è stato un rigore non concesso e un gol annullato che rivedremo con le immagini. Non abbiamo nemmeno la fortuna dalla nostra parte». Nonostante la delusione, ha cercato di mantenere una visione propositiva, ma ha anche lanciato un avvertimento: «In settimana faremo una riflessione seria. Se qualcuno non ha più stimoli, è meglio che si faccia da parte. Questo è un campionato di Eccellenza, non il CSI. Se devo continuare a perdere, preferisco farlo con i giovani». Con queste parole e riflessioni, la Boys Vairano si prepara ad affrontare le sfide future, nella speranza di invertire la rotta in un campionato difficile.