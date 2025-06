AGG. IL NOME E LE FOTO. Ragazzo muore dopo schianto in moto: solo ieri aveva compiuto 23 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Una drammatica tragedia ha sconvolto oggi pomeriggio la comunità di Recale. Un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Capodrise è costato la vita a Luigi Corrado, 23 anni compiuti ieri, 12 giugno, ragazzo recalese. A rendere ancora più straziante la scena è stato l’arrivo dei genitori del giovane, avvisati della tragedia: hanno raggiunto il luogo dell’incidente poco dopo e sono stati assistiti dalle forze dell’ordine presenti.

Come raccontato nel primo articolo (CLICCA E LEGGI), le prime ricostruzioni, il giovane era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Potenselice quando, per evitare un camion-cisterna di un’azienda di Nola impegnato in una manovra di svolta in via Donizetti, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un muretto. L’impatto lo ha sbalzato a diversi metri dalla moto.

Alcuni presenti si sono subito avvicinati per prestare i primi soccorsi e hanno chiamato il 118. I sanitari sono arrivati in pochi minuti, ma purtroppo per Luigi non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati, con gli operatori di emergenza che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica esatta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.