TRAGEDIA IN STRADA. Muore ragazzo di 23 anni, in moto si schianta contro un muro

CAPODRISE – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 15:30, al confine tra i comuni di Recale e Capodrise. Un giovane centauro di 23 anni residente a Recale ha perso la vita in seguito a un violento impatto. Secondo quanto emerso dalle prime provenienti dal luogo della collisione, il ragazzo era in sella a una moto Kawasaki e stava percorrendo via Potenselice. Nel tentativo di evitare un camion-cisterna avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto. L’impatto è stato molto violento.

Le persone presenti sono corse verso il ragazzo, rimasto a terra privo di sensi. L’ambulanza del 118 è arrivata, ma il cuore del giovane aveva appena smesso di battere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri