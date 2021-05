AVERSA/GRICIGNANO D’AVERSA – Un uomo è stato aggredito da tre cani randagi mentre si trovava nel suo terreno tra Aversa e Gricignano d’Aversa. Domenica mattina si era recato nel fondo agricolo sito in via dell’Archeologia, quando è stato circondato dagli animali di grossa taglia ed azzannato in più punti. Gli abiti e l’intervento provvidenziale di alcuni parenti hanno evitato il peggio. Tre i punti di sutura rimediati in ospedale.