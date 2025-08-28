Aggressione in piazza Sant’Anna a CASERTA: colpito il responsabile comunicazione della Lega

A raccontare quanto accaduto è lo stesso Raimondi attraverso i suoi canali social

CASERTA – Violenza in piazza Sant’Anna a Caserta, il racconto shock del responsabile della comunicazione della Lega Caserta Maurizio Raimondi “Mi trovavo in Piazza Sant’Anna. Sono sceso in centro per un servizio. All’improvviso, davanti a me, è scoppiata un aggressione prima a me, verbalmente, da parte di una solita persona che staziona lì, abusivamente e poi tra di loro. Una piazza ormai non più accessibile a noi gente perbene.”

“Ho avuto paura – racconta Raimondi nei suoi canali social- per me, che mi accadesse qualcosa. Ho quindi subito chiamato le Forze dell’Ordine. Per metterli al corrente di questo ennesimo episodio. Non ce la faccio più. Se fosse accaduto qualcosa? E se nell’aggressione, venivo coinvolto anche io? Per me è arrivato il momento di riportare legalità e sicurezza al santuario. Basta inciviltà a cielo aperto.“