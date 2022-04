TEANO – Una tragedia si è consumata ieri, 28 aprile 2022, a Teano. Un trattore guidato da un 84enne, F.A., si è ribaltato e ha schiacciato l’uomo uccidendolo. Il fatto è avvenuto in via San Gaetano. Avvistato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorritori che giunti sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Teano per estrarre il corpo dell’anziano dal mezzo e i carabinieri della locale stazione.