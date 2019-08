Al mare con la droga. “Beccato” 30enne di CASERTA

CASERTA – In data 24 e 25 agosto, in Formia, i carabinieri del posto, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, denunciavano in stato di libertà:

C.N., 39enne di Milano , sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di oggetti atti ad offendere;

G.F., 30enne di Caserta , sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di gr. 1,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, pertanto veniva segnalato alla prefettura competente ai sensi dell'art. 75 dpr 309/90;

un ragazzo minorenne di Minturno, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 1,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, pertanto veniva segnalato alla prefettura competente ai sensi dell'art. 75 dpr 309/90;

F.C., 19enne di Formia, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,50 di sostanza stupefacente del tipo hashish, pertanto veniva segnalato alla prefettura competente ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90;

L.L., 26enne di Napoli, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo hashish, pertanto veniva segnalato alla prefettura competente ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90;

P.E., 22enne di Napoli, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo hashish, pertanto veniva segnalato alla prefettura competente ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90;

I.P., 23enne della provincia di Frosinone, alla guida di autovettura veniva sottoposto ad accertamento etilometrico risultando avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito, l’interessato veniva deferito all’a.g. e la patente di guida ritirata e trasmessa alla prefettura competente;

D.B.A., 48enne di Minturno, alla guida di autovettura veniva sottoposto ad accertamento etilometrico risultando avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito, l’interessato veniva deferito all’a.g. e la patente di guida ritirata e trasmessa alla prefettura competente.

Nel medesimo contesto operativo venivano inoltre: