Al via l’abbattimento del bunker del boss Zagaria. Il Comandante dei Vigili del Fuoco, Paolo Massimi: “Un intervento tecnico e molto articolato”

Questa mattina, 4 mezzi dei vigili del fuoco hanno provveduto all’abbattimento iniziale del bunker in cui fu catturato Michele Zagaria. In calce all’articolo il video delle operazioni che si sono svolte questa mattina

CASAPESENNA – “Con tutti i migliori componenti del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco effettueremo questa demolizione controllata. Un intervento tecnico molto articolato che prevede una successione di fasi, come tutti i cantieri di demolizione. Questa è una struttura edilizia molto complessa, con murature e strutture particolari. Abbiamo portato qui da tutta Italia dei mezzi d’opera speciali che consentiranno di fare un’operazione molto professionale. Abbiamo realizzato un cronoprogramma di ogni giorno di lavoro, faremo in modo di rispettarlo. Dovremmo metterci circa 2 settimane. Abbiamo pensato anche al rispetto dell’ambiente, prevedendo un trasporto dei rifiuti differenziati in modo tale che anche lo smaltimento rispettiva la normativa italiana sull’ambiente”. Così

il Comandante dei vigili del fuoco di Caserta,illustrando l’operazione che porterà all’abbattimento della villa-bunker di Casapesenna, dove fu catturato nel 2011 il boss dei Casalesi