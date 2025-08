ALBERGHIERO FERRARIS: la Provincia trasferisce la succursale, genitori e docenti sul piede di guerra

La notizia ha scatenato malcontento e preoccupazione tra famiglie, docenti e studenti dell’alberghiero, che parlano apertamente di una scelta “arbitraria e penalizzante”

CASERTA – Dall’inizio del prossimo anno scolastico, l’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta avrà un’unica sede: quella di Centurano. A partire da settembre, infatti, la succursale di Puccianiello verrà trasferita, a seguito di una decisione della Provincia mentre il plesso in questione, già da tempo sede di alcune classi del liceo “Manzoni”, si prepara ad accogliere anche una parte del liceo “Giannone”, i cui locali saranno interessati da lavori di ristrutturazione finanziati con fondi del PNRR.

La notizia ha scatenato malcontento e preoccupazione tra famiglie, docenti e studenti dell’alberghiero, che parlano apertamente di una scelta “arbitraria e penalizzante”.

Insegnanti, genitori e alunni hanno espresso forte contrarietà, sottolineando che la sede di Puccianiello ospita laboratori fondamentali per la formazione professionale degli studenti: cucine, sale bar, laboratori di chimica, linguistici, multimediali e spazi sportivi, tutti utilizzati quotidianamente sia per le lezioni curricolari che per progetti formativi specifici.

A peggiorare la situazione, sembrerebbe, la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della Provincia: ad oggi, la decisione non sarebbe stata formalizzata, impedendo così qualsiasi possibilità di ricorso o richiesta di chiarimenti in sede istituzionale.