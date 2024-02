Aldo Festante con Dinamic Motorsport nella Porsche Mobil1 Supercup e nella Porsche Carrera Cup Italia 2024

CAPUA– Dopo il successo nello Scholarship Programme di Porsche al termine della scorsa stagione, Aldo Festante annuncia il programma sportivo che lo vedrà protagonista nel 2024: sarà al via con un impegno completo sia nella Porsche Carrera Cup Italia che nella Porsche Mobil 1 Supercup, sempre con Dinamic Motorsport.



Per il pilota italo canadese si tratta di una grande opportunità e si prospetta per lui una stagione di grande spessore al volante della Porsche 992 GT3 Cup #15. L’impegno nella Porsche Carrera Cup Italia proseguirà come nelle ultime stagioni, mentre sarà a tempo pieno il salto nella Porsche Mobil 1 Supercup, dopo alcune partecipazioni come wild card nel 2023.



Il contributo che il pilota ha dato al team Dinamic Motorsport per la conquista del quinto titolo consecutivo nella Porsche Carrera Cup Italia 2023 è stato uno dei motivi che hanno reso possibile la realizzazione di questo doppio programma che inizierà l’11 aprile ad Imola con i primi test ufficiali.



Aldo Festante:

“Quest’anno avrò il privilegio di gareggiare in uno dei campionati a ruote coperte più prestigiosi al mondo e non vedo l’ora di tornare al volante della mia Porsche 992 GT3 Cup. Affrontare 14 gare sarà un compito impegnativo e stimolante. Ringrazio Dinamic Motorsport e Maurizio Lusuardi per questa straordinaria opportunità e per la fiducia che ha riposto in me e che mi impegno a ricambiare sin dalla prima gara!”.