Aldo Festante selezionato per il premio “Don’t Crack Under Pressure”

CAPUA – Aldo Festante è stato selezionato per il premio “Don’t Crack Under Pressure”, che Tag Heuer, noto marchio svizzero di orologi, porta avanti con Porsche Italia dal 2021.

Al termine di ogni gara, i tre piloti più combattivi della competizione, che mostrano freddezza e capacità di stress management, vengono selezionati per aggiudicarsi un bellissimo orologio Tag Heuer.

I piloti nominati dopo la gara di Monza, oltre ad Aldo Festante sono: Jorge Lorenzo, cinque volte campione del motomondiale, e Keagan Masters, pilota sudafricano che condivide con Festante anche la partecipazione allo Scholarship Programme, che Porsche Italia riserva ai talenti più giovani che partecipano al campionato.​

Per votare Festante vi basterà cliccare su link https://tag.hr/3gbpX0x. Verrete quindi reindirizzati su un modulo dove lasciare le vostre generalità e potrete infine sottoscrivere il voto!