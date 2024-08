Aldo Festante si distingue tra i rookies della Porsche Mobil 1 Supercup

Il pilota italo-canadese ha disputato una gara concreta che gli ha consentito di marcare punti in ottica campionato su una pista tecnica ed impegnativa.

CAPUA – Prestazione solida per Aldo Festante che nel weekend appena trascorso si è distinto tra i rookies della Porsche Mobil 1 Supercup impegnata a Zandvoort (NL) nel suo penultimo round della stagione 2024.

Il pilota italo-canadese, al volante della Porsche 911 GT3 Cup #7 del Team Dinamic Motorsport, ha saputo destreggiarsi con intelligenza sul tracciato olandese, correndo una gara d’attacco ma senza correre rischi dopo una qualifica che non è stata particolarmente favorevole.

Nel corso della sessione cronometrata i piloti hanno guidato su pista bagnata che via via è andata asciugandosi. Festante è stato uno degli ultimi a montare le gomme da asciutto per il tentativo decisivo nelle migliori condizioni di aderenza, ma una bandiera rossa esposta proprio quando il pilota Dinamic Motorsport stava per lanciarsi ha limitato le sue possibilità e Festante ha così chiuso ventunesimo, ottavo tra i rookies, potendo contare solo sull’1:38.839 fatto segnare nella prima parte delle qualifiche a pista umida.

Considerato che sul tracciato olandese è molto difficile sorpassare, Festante ha affrontato la gara cercando di attaccare in ogni occasione ma allo stesso tempo prestando attenzione a non incorrere in pericolosi contatti. Grazie all’esperienza maturata al volante della berlinetta di Stoccarda il pilota italo-canadese è riuscito a gestire bene la corsa ed ha chiuso sedicesimo dopo aver recuperato qualche posizione, sesto tra i rookies, risultato che gli ha assicurato alcuni punti per il campionato.

Aldo Festante:

“Un weekend impegnativo dove abbiamo pagato più del dovuto un episodio sfavorevole durante le qualifiche. Peccato, il team aveva lavorato molto bene, la vettura era ben bilanciata e mi sono sentito subito a mio agio. In gara ho fatto il massimo possibile, su questo tipo di tracciati è difficile superare senza rischiare di compromettere tutto, ma abbiamo conquistato dei punti e questo è sicuramente un punto di partenza per poter arrivare a Monza con ancora ulteriore convinzione”.