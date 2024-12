Alessandro Borghese a CASERTA. Ciccio Vitiello vince “4 Ristoranti”

La prima puntata della nuova stagione

CASERTA – Ciccio Vitiello, pizzaiolo di Caserta, ha vinto la prima puntata della decima stagione di “4 Ristoranti”, il programma condotto da Alessandro Borghese. Il tema della puntata, andata in onda su Sky, era la “pizza contemporanea”. Quattro pizzaioli, provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono sfidati su impasti e pizze.

I locali in gara erano: Pizzeria Petrucci (Napoli), Cambia-Menti (San Leucio, Caserta), Impastatori Pompetti (Roseto degli Abruzzi) e La Cascina dei Sapori (Rezzato, Brescia). Vitiello ha trionfato con la sua pizzeria Cambia-Menti, premiata per la ricerca sugli impasti, la qualità delle materie prime e l’attenzione alla sostenibilità, come sottolineato da Borghese.

Vitiello ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, definendo il successo un “nuovo inizio”. La pizzeria offre una varietà di pizze, tra cui quella in doppia cottura e il padellino, caratterizzato da una consistenza croccante fuori e morbida dentro. La sua pizzeria è anche famosa per la “Recensione Negativa”, selezionata da Borghese.

Cambia-Menti è stata anche premiata con il bonus per la miglior pizza margherita, simbolo della tradizione italiana. Vitiello, classe 1992, è promotore del movimento “pizzaioli per il cambiamento”, sostenendo l’uso di ingredienti eco-sostenibili e la riduzione dell’impatto ambientale.

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, si è congratulato con Vitiello sui social per il riconoscimento ottenuto, celebrando il suo contributo all’eccellenza locale.