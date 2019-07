ALLARME A MONDRAGONE: brucia il monte Petrino. Fiamme vicine al centro abitato

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In questo momento brucia il monte Petrino, lambito da diversi roghi vicinissimi tra l’altro al centro abitato. Altissime fiamme si stanno propagando con una certa rapidità in altri versanti. Sul posto ben quattro squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento, allertati dai cittadini, stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme. Stessa terribile situazione si sta verificando anche nella zona montuosa di Giano Vetusto. Il paese è sotto assedio da diverse ore.