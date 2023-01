ALLARME AL CENTRO COMMERCIALE. Spray al peperoncino nell’aria: evacuate centinaia di persone

Per una bimba colta da malore è stato necessario l’intervento del 118: le persone erano tutte in una pizzeria quando hanno avvertito i primi sintomi. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto anche il nucleo Nbcr.

CASAPULLA. Ieri sera, verso le 23.30, al centro commerciale Apollo c’è stato un intervento dei vigili del fuoco per un centinaio di persone, tra cui anche bambini, con la gola e occhi irritati. Si ipotizza che qualcuno abbia utilizzato una sostanza urticante, uno spray al peperoncino che si vende in questo periodo di Carnevale. Sul posto si è portato il nucleo Nbcr di Napoli, un gruppo specializzato dei Vigili del fuoco chiamato a intervenire in situazioni eccezionali (ovvero quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche che potrebbero provocare gravi danni a persone, animali o cose), unitamente a una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Le persone si trovavano tutte in una pizzeria e si è reso necessario l’intervento del 118 per una bambina colta da malore.

primi riscontri, dati dalle apparecchiature utilizzate dal suddetto nucleo Nbcr, non è stata rilevata la presenza di alcuna sostanza ma, comunque, gli stessi vigili del fuoco durante l’intervento hanno avvertito tali fastidi. Tra le ipotesi più accreditate la presenza nel locale, poi chiuso dai proprietari, del “cretino di turno” che può aver adoperato questi spray che si vendono nel periodo di Carnevale.