Allarme bomba in una ex scuola. Ma l’ordigno è finto

SESSA AURUNCA – Una finta bomba è stata piazzata all’ingresso della scuola elementare, ora dimessa, di Fasani, a Sessa Aurunca. Verso le 19 del tardo pomeriggio di ieri, alcuni anziani che sono ospitati nella struttura hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e il nucleo speciale Artificieri che ha disinnescato ed ispezionato la finta bomba.

“Gesto incomprensibile, inqualificabile, ingiustificabile, grave, ignobile, meschino e (comunque) – ha scritto il sindaco di Sessa, Silvio Sasso – di natura delinquenziale nella tarda serata di ieri a Fasani. Un finto ordigno esplosivo appositamente confezionato (in foto) è stato collocato all’ingresso dell’edificio della dismessa scuola elementare al centro del paese temporaneamente destinata da qualche settimana, nelle more di successive determinazioni, alle attività ricreative degli anziani di Fasani. La scoperta “dell’ordigno” intorno alle 19.00 ad opera di questi ultimi che notando la strana presenza contattavano il sottoscritto che provvedeva immediatamente ad avvisare i Carabinieri. Messa in sicurezza l’area con l’ausilio della Polizia Municipale si è atteso l’intervento del Nucleo Speciale Artificieri che intorno alle 22.30, con apposito protocollo procedeva a disinnescare ed ispezionare la “bomba” chiarendo subito a tutti che si trattava di un falso (procurato) allarme. Iniziate immediatamente le indagini ed effettuati i rilievi del caso ad opera dei Carabinieri in contatto con il magistrato di turno. L’Amministrazione Comunale condanna con forza il gesto di qualche esaltato o di un piccolo gruppo di essi non accomunabile né confondibile con la pacifica e civile Comunità di Fasani a cui si esprime solidarietà, vicinanza, sostegno e grande attenzione. L’Amministrazione Comunale assicura massima collaborazione alle indagini fornendo già da oggi gli atti compiuti e ricevuti relativi all’edificio “minacciato” ed invita i Cittadini di Fasani e chiunque altro sarà coinvolto a fini di indagine a fornire tutte le informazioni e le impressioni in loro possesso. Grazie ai Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Radio Mobile di Sessa Aurunca guidati personalmente sul posto dal Maggiore Fedele e dal Tenente Russo. Grazie ai Carabinieri Artificieri per l’intervento e la professionalità. Un abbraccio ai Fasanesi ora amaramente consapevoli di avere qualche facinoroso che si aggira per il paese. Buon lavoro agli investigatori.“