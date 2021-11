ALLARME COVID. Crescono i casi ad ARIENZO. Una famiglia intera, tutti vaccinati

ARIENZO (Fabio Gagliardi) – Trend di positivi da Covid-19 in crescita nel comune; ieri con un comunicato sulla sua pagina Facebook il sindaco Giuseppe Guida annunciava che 11 concittadini erano positivi. Di questi ultimi, 6 appartenevano ad un solo nucleo familiare ed erano tutti vaccinati.

Da ieri ad oggi c’è stato un ulteriore aumento della curva di contagio, nonostante il 92% della popolazione risulti vaccinata. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 4 casi. Infatti, secondo il numero riportato dal report quotidiano dell’Asl di Caserta i positivi arienzani ad oggi sono 15.

Il primo cittadino invita tutti a prestare la massima attenzione ed a mantenere tutti i comportamenti in linea con la normativa anti-Covid.

Sicuramente, se continuerà a salire la curva dei contagi, il sindaco adotterà delle misure restrittive. Nonostante le misure ed i controlli posti in essere dal primo cittadino per garantire l’apertura e la visita ai propri cari presso il cimitero comunale, attraverso l’impiego dei volontari della Protezione Civile, non sono mancati abbracci e baci da parte di alcune persone che si incontravano dopo molto tempo.