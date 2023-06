Hanno agito indisturbati

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Allarme sicurezza, ladri svaligiano appartamento. L’altra sera dei banditi organizzati hanno messo in atto un furto in appartamento, presso un’abitazione. I malviventi sono entrati forzando l’ingresso, hanno svaligiato l’immobile mettendo a soqquadro tutta la casa e poi si sono dati alla fuga, agendo indisturbati. La proprietaria è rientrata e ha fatto la terribile scoperta. Chiunque abbia visto qualcosa a quell’ora è pregato di riferire alle autorità, la vittima è disperata per l’accaduto.