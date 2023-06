Allarme truffe agli anziani, l’appello del sindaco: “Non aprite agli sconosciuti”

Intensificati i controlli

SUCCIVO – Allarme truffa in paese. E’ di qualche giorno fa l’ultima, giusto in ordine di tempo, segnalazione della presenza di alcuni truffatori alla ricerca di anziani e persone sole da raggirare.

“A tal riguardo si raccomanda: in caso di contatti, telefonici o fisici, con estranei che avanzano richieste bizzarre o sospettose, chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Non aprire la propria casa ad estranei, soprattutto se si è soli in casa”, fanno sapere dall’amministrazione comunale di Succivo. Il Comando della Polizia Municipale intanto, in queste ore, sta intensificando pattugliamenti e controlli, il sindaco Salvatore Papa ha allertato anche carabinieri e polizia.