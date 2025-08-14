ALLERTA METEO A FERRAGOSTO. 15 agosto con PIOGGE FORTI su tutta la Campania. LA MAPPA DELLE ZONE A RISCHIO

Non saranno precipitazioni continue bensì temporali improvvisi

CASERTA – Dopo giorni di caldo torrido, il Ferragosto in Campania si prepara a un brusco cambiamento. La Protezione Civile ha dichiarato allerta gialla per piogge e temporali su tutta la regione oggi, venerdì 15 agosto, valida per l’intera giornata.

I temporali, improvvisi e intensi, potrebbero portare grandine, fulmini e vento forte, soprattutto dal pomeriggio fino alla mezzanotte. Le zone più a rischio, in allerta arancione, sono l’Alto Sele, il Tusciano, la Piana del Sele, l’Alto Cilento, il Tanagro e il Basso Cilento. Sul resto della Campania, comprese Napoli e provincia, i fenomeni saranno più localizzati ma comunque possibili.

Si consiglia prudenza, soprattutto in aree soggette a allagamenti o frane. La Protezione Civile raccomanda di evitare i corsi d’acqua e di seguire gli aggiornamenti. Un Ferragosto diverso dal solito, da vivere con attenzione.