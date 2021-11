ALLERTA METEO. Domani scuole chiuse: ecco dove

CASAL DI PRINCIPE – La Protezione civile regionale ha prorogato di altre 24 ore l’allerta meteo arancione, che dunque vale fino alle 18.00 di Lunedì 29 Novembre. In considerazione che abbondanti piogge possono provocare problemi al traffico cittadino e creare disagio alla popolazione, Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, ha firmato l’Ordinanza che sospende le attività didattiche in tutte le scuole presenti sul territorio cittadino. “Intanto si invita la cittadinanza tutta ad essere prudenti e ad evitare di uscire in strada senza una vera necessità, evitando comunque le zone del paese soggette a frequenti allagamenti. Sempre con l’obiettivo di limitare la circolazione stradale, sono chiusi anche Stadio, Cimitero e Parchi Pubblici”