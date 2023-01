ALLERTA METEO. Ecco i sindaci del Casertano che hanno deciso per le SCUOLE CHIUSE

CASERTA – Se ieri la quasi totalità dei sindaci dei comuni della provincia di Caserta avevano optato per chiudere le scuole a causa dell’allerta meteorologica, meno omogenea è stata la decisione per quanto riguarda domani, mercoledì 18 gennaio, una giornata in cui la protezione civile ha prorogato il periodo di allarme.

Scuole chiuse ufficialmente anche domani nei comuni di Casapulla, Castel Volturno, Casal di Principe, Mondragone, Orta di Atella, San Cipriano d’Aversa.

Queste sono le amministrazioni cittadine che di per certo hanno deciso di lasciare chiuse le scuole nella giornata di domani, mercoledì 18 gennaio.

È probabile che l’elenco non si allarghi, ma bisognerà seguire le comunicazioni istituzionali dei sindaci e delle amministrazioni anche sui social media.