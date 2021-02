Allevamento d’api dato alle fiamme a TRENTOLA DUCENTA. Sterminati 700mila esemplari

TRENTOLA DUCENTA – “Un atto criminale gravissimo quello di aver dato alle fiamme un intero allevamento d’api questa mattina a Trentola Ducenta. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine pare si tratti di un atto doloso e per l’innesco sono stati utilizzati addirittura degli pneumatici. Questo è un gesto gravissimo hce ha mandato in fumo un inestimabile patrimonio di biodiversità per la nostra regione. Non sappiamo se si tratti di un’azione camorristica, magari atta a intimidire il proprietario dell’allevamento, ma sicuramente ne ha tutte le caratteristiche. Mi auguro che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili e che questi ricevano pene severe per il disastro che hanno causato. Un atto vile che arriva proprio alla vigilia dell’inizio di un’attività che intendiamo mettere in campo per tutelare le api italiane e il miele campano, un’eccellenza per la nostra regione riconosciuta a livello nazionale e mondiale. Questo episodio ci stimola a fare ancora di più a difesa degli apicoltori di casa nostra ”.

Così il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli