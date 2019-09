All’ospedale col mal di testa, viene operata al cuore. Muore 17enne. Scatta la denuncia

CASERTA – Lucia Ferrara di 17 anni è morta nell’ospedale Ruggi di Salerno dove era arrivata accompagnata dal padre. Lucia era stata condotta nell’ospedale di Cava per un mal di testa. Non aveva significativi problemi cardiaci, a parte un soffietto al cuore che non le aveva dato problemi. Dopo la visita, la giovane viene operata per la sostituzione di una valvola cardiaca. La 17enne era entrata in sala operatoria, al Ruggi alle 8.30 e ne è uscita tre ore dopo. Sembra tutto ok, ma nel pomeriggio viene operata di nuovo. “Non sappiamo perché deve essere operata di nuovo. Vediamo Lucia solo venerdì. L’abbiamo chiamata. Lei ha anche reagito. Poi non abbiamo capito più nulla. Ci hanno detto di tutto che i tubicini del suo cuore erano troppo stretti. Poi che stava andando tutto bene. E dopo ancora che stava male. A me sembravano solo tante bugie. Ci hanno detto addirittura che potevano sottoporla a trapianto e che Lucia era piccola e perciò sarebbe stato facile” ha dichiarato il papà. La famiglia ha presentato denuncia e le forze dell’ordine hanno sequestrato la cartella clinica. Disposta anche l’autopsia. Lucia viveva a Caserta con la madre.