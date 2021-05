Alta tensione in aula: la Di Giunta confessa i sospetti su gare truccate. L’ex sindaco De Lucia la smentisce

“C’era una commissione ad hoc…

SAN FELICE A CANCELLO – Alta tensione in aula tra l’ex presidente di Terra di Lavoro, Rita Di Giunta e l’ex sindaco di San Felice a Cancello Pasquale De Lucia.

La donna, che oggi è stata controesaminata dai difensori degli altri coimputati, ha gettato ombre sull’affidamento di alcuni appalti a San Felice a Cancello, ritenuti sospetti in quanto affidati su presunte gare truccate.

E’ stata poi la volta dell’ex sindaco, il quale ha reso dichiarazioni spontanee facendo riferimento alle iniziative fatte proprio per prevenire la gestione illecita degli appalti con l’istituzione in Comune di una super commissione per le gare, di cui era presidente l’allora segretario comunale Pane.

Sotto processo anche Clemente Biondillo, di San Felice a Cancello, Alfonso Giuseppe Di Giunta e Antonio Zagaria, fratello del boss Michele, di Casapesenna.

Prossima udienza a giugno.