Altro contagio a CESA. Il sindaco Guida: “E’ in isolamento. Si lavora per ricostruire la catena dei contatti”

CESA – “Alle 14.30 circa abbiamo ricevuto la notizia dalla Task Force dell’Unità di Crisi della Regione Campania che, purtroppo, un nostro concittadino è risultato positivo al CoronaVirus.

Sentito telefonicamente, l’interessato sta bene e già da una settimana circa si trova in isolamento.



Come in tutti i casi sin qui verificatisi, è iniziata una attività di coordinamento con l’Asl e con il sanitario di medicina generale, per ricostruire la catena dei contatti.Al nostro concittadino abbiamo assicurato tutto il sostegno possibile.E’ fondamentale, in questi giorni che verranno, restare a casa, rispettare le regole, segnalare alle forze dell’ordine comportamenti non conformi alle norme”. Lo ha annunciato pochi minuti fa il sindaco di Cesa, Enzo Guida sulla pagina ufficiale dell’Amministrazione comunale.