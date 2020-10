Alunno della San Giovanni Bosco positivo al CORONAVIRUS. Tamponi a compagni, professori e scuola chiusa

Fino al 12 ottobre

PORTICO DI CASERTA – “Purtroppo anche il nostro Istituto San Giovanni Bosco – Scuola media, conta un alunno positivo al Covid-19. – E’ il messaggio comparso sul profilo Facebook del sindaco di Portico di Caserta Giuseppe Oliviero – Le sue condizioni di salute, ad ora, non destano preoccupazioni.

Ci siamo sentiti subito con le autorità preposte che stanno prevedendo il tampone per tutti gli amici di classe, i professori e coloro che sono entrati in stretto contatto con l’alunno, tutto secondo quanto prescrive il protocollo in questi casi.

Abbiamo avuto anche un colloquio con il Preside dell’Istituto per pianificare la sanificazione dell’intero edificio che si terrà nella giornata di domani, Venerdì 9 Ottobre, pertanto l’Istituto resterà CHIUSO.

Lunedì, 12 Ottobre, ci sarà il normale rientro, tranne per la classe dei ragazzi a cui è imposto l’isolamento, questi seguiranno la didattica a distanza.

Noi Campani stiamo attraversando un momento particolare, i contagi salgono giorno dopo giorno, destando preoccupazione.

Dobbiamo necessariamente invertire la tendenza applicando tutte le semplici regole sociali già note: distanziamento sociale, lavaggio delle mani e sopratutto USO della mascherina anche all’aperto.

E’ un nostro compito, è un nostro dovere farlo, anche per non ritrovarci in un altro periodo buio.

Non bisogna essere terrorizzati, né traumatizzare i nostri ragazzi ma dobbiamo essere capaci di far capire loro quanto sia importante seguire queste semplici e basilari regole.

Ci Auguriamo che l’alunno guarisca quanto prima e che la scuola possa continuare tranquillamente e serenamente il proprio percorso scolastico.

Vi terremo aggiornati” – ha concluso il primo cittadino.