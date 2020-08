ANCORA SANGUE SULLA DOMIZIANA: 50enne investita fuori al Golden Tulip di CASTEL VOLTURNO. Lotta tra la vita e la morte

CASTEL VOLTURNO (adp) – Una giornata da dimenticare quella di oggi per il litorale domizio. Ancora sangue lungo l’arteria che conduce alla Capitale. Poco prima delle 19, una donna, presumibilmente sulla cinquantina (ancora non abbiamo dati certissimi sull’età), di nazionalità polacca, è stata investita sulla Domiziana all’altezza del Golden Tulip Resort. La donna, che è stata trasportata in condizioni disperate dagli angeli del 118 alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ed ora è ricoverata nel reparto di rianimazione e lotta tra la vita e la morte. Il conducente che era alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso.