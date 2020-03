ANDRATUTTOBENE. La serie A si ferma, 40 giovani utilizzano i soldi del fantacalcio per fare la spesa alle famiglie bisognose

SAN PRISCO – Il campionato di calcio resterà fermo e 40 ragazzi di San Prisco hanno deciso di donare i soldi del fantacalcio per fare la spesa alle famiglie più bisognose.

“Siamo partiti circa 10 giorni fa, mentre aspettavamo il destino del campionato di Serie A. Ma ad un certo punto, vista la situazione, ci è passata la voglia di continuare e abbiamo preso questa decisione. In questo momento c’è il desiderio di rimanere uniti, nonostante il distanziamento forzato, e non deve mancare lo spirito di solidarietà in un momento di forte crisi economica e sociale – spiega Antonio Iannaccone, tra gli ideatori della donazione -. Voglio anche sottolineare che nel gruppo ci sono dei professionisti con partita IVA che ad oggi non stanno lavorando eppure hanno dimostrato grande spirito di amore verso il prossimo”.