Anna Carrino pentita, ma ancora in contatto con il clan. I soldi della compagna di Francesco Bidognetti ai figli in carcere

CASAL DI PRINCIPE – Secondo quanto emerso dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Anna Carrino, la compagna di Francesco Bidognetti Cicciotto e’ Mezzanotte, pentitasi dal 2008, ha continuato ad avere rapporti con i figli, soprattutto con Teresa Bidognetti e con il genero, pentitosi anche circa un anno fa, Vincenzo D’Angelo.

Questo l’avrebbero scoperto i carabinieri durante alcune intercettazioni, tra cui, la più importante, datata 6 settembre 2020.

Durante la conversazione telefonica il genero metteva a conoscenza Carrino delle dinamiche del clan riguardanti l’area di Aversa e Casale, ma anche relative al litorale domizio.

Gli investigatori hanno stabilito che Carrino avrebbe versato anche del denaro ai propri familiari coinvolti di inchieste per camorra, come ad esempio il figlio Gianluca Bidognetti, recluso in carcere e ritenuto il capoclan dopo il padre.

Questo sarebbe avvenuto utilizzando carte Postepay intestate a Vincenzo D’Angelo. I soldi sarebbero partiti non solo dalla Carrino, ma anche dalla sorella del boss, Filomena Bidognetti.

I soldi sarebbero serviti ad aiutare Francesco Bidognetti, il figlio di quest’ultimo e la precedente compagna, ovvero Aniello Bidognetti, e a Gianluca, l’erede di Cicciotto e’ Mezzanotte e Anna Carrino.