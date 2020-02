Anna Matrona, svanita nel nulla. L’ultimo avvistamento della badante 59enne risale allo scorso dicembre

Capua/San Prisco/Dragoni – Ha fatto perdere le sue tracce. Il suo ultimo avvistamento risale allo scorso dicembre, ma da quel momento sembra svanita nel nulla.

La persona scomparsa è Anna Matrona Visconte, 59enne originaria di San Prisco ma da tempo residente a Dragoni, dove svolgeva il lavoro di assistente per persone anziane.

Il fratello della donna, residente in Sant’Angelo in Formis, questa mattina ha sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Capua, affermando di averla vista per l’ultima volta a casa della loro madre, circa due mesi fa.

Al momento, dunque, gli uomini dell’arma sono alla ricerca di una pista da percorrere per poter risalire agli spostamenti che la donna potrebbe aver compiuto durante questo lungo arco temporale.

Nel frattempo anche il popolo dei social si sta mobilitando per contribuire alle ricerche: ” Stiamo cercando questa donna, si chiama Visconte Anna Matrona cl.1961. I familiari non hanno più notizie da due mesi. È alta 1.74 circa, capelli lunghi sulle spalle biondi, di corporatura normale. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare il numero 3288921236 o 366 2064275″.