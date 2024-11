Antenna Illiad. Il Tar sospende l’autorizzazione

La trattazione del merito del ricorso l’udienza è prevista per il 22 maggio 2025.

TEVEROLA – La settima sezione del Tar ha sospeso l’efficacia della autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) eventualmente concessa dal Comune di Teverola o eventualmente formatasi per silentium sull’istanza di Iliad S.p.A. per la installazione della Stazione Radio Base. A motivare la decisione, l’omessa pubblicizzazione dell’istanza di Iliad.

Il Tar, inoltre, ha ordinato al Comune di Teverola di depositare la relazione di chiarimenti e la documentazione indicate in parte motiva, entro 60 giorni. La trattazione del merito del ricorso l’udienza è prevista per il 22 maggio 2025.