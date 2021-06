Antonello Velardi cerca un portavoce. Cominciamo col toto-nome?

MARCIANISE – Antonello Velardi cerca un portavoce. Lo sceglierà personalmente sulla base dei curricula che perverranno all’Ufficio Protocollo del Comune e dopo un eventuale colloquio, sempre da lui condotto.

“Il portavoce dovrà curare le attività dirette ad informare la collettività sugli obiettivi, i programmi e le iniziative dell’amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti, sia mediante rapporti diretti con i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera. Sarà il punto di riferimento costante, la “voce” dell’istituzione nel rapporto quotidiano con i media e le varie espressioni della società” – si legge nella determina dirigenziale che ha dato il via alla procedura esplorativa per il conferimento di un incarico di collaborazione con contratto a tempo pieno e determinato presso l’ufficio di staff del primo cittadino (che pubblichiamo in calce) – Curerà l’informazione attinente la sfera delle decisioni politiche derivante dagli atti della giunta e del sindaco, predisporrà pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del sindaco”.

“Dovrà dare la propria disponibilità in tutte le occasioni, anche di carattere straordinario, in cui l’Ente ritenga necessario il suo intervento. Dovrà individuare ed adottare, sulla base delle indicazioni dell’amministrazione comunale, forme innovative di comunicazione volte ad implementare l’efficacia e la trasparenza della stessa; collaborare allo sviluppo della comunicazione digitale (attraverso email e altri supporti digitali) con cittadini ed istituzioni. Lo stesso inoltre potrà svolgere ulteriori funzioni attribuite dal sindaco ed in particolare l’attività di raccordo tra le istanze e richieste provenienti dalla cittadinanza e gli uffici comunali specie nelle materie di cui il sindaco ha mantenuto la delega e tutto ciò che concerne l’attuazione dell’indirizzo”.

La domanda potrà essere presentata entro il 23 giugno 2021.

Cominciamo col toto-nome?