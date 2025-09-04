Anziana di 80 anni smarrita a CASERTA. I Carabinieri la riaccompagnano a casa

CASERTA – Ha preso un autobus di buon mattino per raggiungere la caserma dei Carabinieri di via Laviano e denunciare lo smarrimento dei suoi documenti di identità. Un gesto di grande determinazione per un’anziana di 80 anni della frazione San Benedetto di Caserta, che nonostante gli acciacchi non ha voluto rinunciare a svolgere personalmente la pratica.

Dopo aver compilato la denuncia insieme al brigadiere di servizio, la donna si è alzata per andare via. Ma è stato proprio in quel momento che il sovrintendente si è accorto che qualcosa non andava: i suoi movimenti incerti e lo sguardo smarrito lasciavano intuire difficoltà crescenti.

Pochi passi dopo, nel piazzale antistante la stazione, l’anziana si è fermata chiedendo aiuto. Non ricordava più dove si trovasse né come tornare a casa: persino l’indirizzo della propria abitazione le era sfuggito dalla memoria.

Capito il disagio, i Carabinieri della Stazione si sono messi subito in moto. In pochi minuti hanno rintracciato la sua residenza e, dopo aver contattato il marito, l’hanno accompagnata fino alla porta di casa. L’uomo, sollevato e grato, ha ringraziato i militari e si è subito attivato per far visitare la moglie da un medico.

Un episodio che racconta non solo la fragilità dell’età, ma anche la vicinanza concreta dell’Arma ai cittadini, soprattutto ai più vulnerabili.