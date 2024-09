Anziano precipita in un burrone durante una passeggiata

L’allarme è scattato quando i familiari non l’hanno visto rientrare a casa per il pranzo

CAIAZZO – Tragedia sfiorata, ieri, in località Montegrande. Un uomo, 87 anni, ha fatto un volo di ben quattro metri precipitando in un burrone. L’allarme è scattato quando i familiari non l’hanno visto rientrare a casa per il pranzo. Individuato dai soccorritori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove si trova ricoverato.