APPALTI TRUCCATI tra Caserta e San Nicola: si dimette l’assessore indagato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – L’assessore Gaetano Mastroianni, coinvolto nell’inchiesta ormai nota come quella sul “Verde pubblico”, ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni dalla giunta comunale di Vito Marotta.

Stando alle primissime indiscrezioni, la sua decisione è scaturita proprio dall’inchiesta in cui è rimasto coinvolto. Nelle stesse indagini è coinvolto anche il consigliere comunale Antonio Megaro, che però è indagato a piede libero.

Da domani in poi dovrebbero scattare tutti gli interrogati nei confronti delle tredici persone per le quali il PM aveva chiesto l’arresto.