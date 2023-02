APPALTO RIFIUTI. Il comune non mostra i documenti: pronta la denuncia del sindacato in procura e alla Finanza

La Uil Trasporti, come si legge nel comunicato, sta per presentare una denuncia per omissioni di atti di ufficio, indirizzata alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza, come già successo al comune di Aversa

CANCELLO ED ARNONE (com. stampa) – Siamo in procinto di depositare una denuncia per omissioni di atti di ufficio, che sarà indirizzata alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza territorialmente competente per il Comune di Cancello ed Arnone, così come avvenuto di recente per il Comune di Aversa.

Un atto dovuto che darà luogo a specifiche indagini, da parte delle autorità compulsate, finalizzate alla verifica di

presunte

omissioni da parte del Dirigente preposto ed accertare eventuali reati perseguibili penalmente.

La richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della Legge 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii., fu trasmessa in data 01 febbraio 2022 ed è risultata un’esigenza per far chiarezza su tutte le migliorie all’attuale Capitolato Speciale di

Appalto

che la Società TeKnoService. srl, in sede di gara, si era impegnata a compiere.

A distanza, di quasi 30 giorni, dalla trasmissione della formale richiesta, trascorsi peraltro inutilmente, abbiamo

ragione di credere che, il documento richiesto, possa non giungere nei termini previsti dalla normativa.

Perché abbiamo richiesto all’Ente committente l’offerta tecnica: perché risulta di fondamentale importanza in quanto rappresenta il punteggio raggiunto dalla Società aggiudicatrice, sommato alla proposta economica, non solo, ma diviene parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto, per cui, al suo interno è presumibile che siano contenute una serie di migliorie a quanto stabilito dal committente nel Capitolato Speciale di Appalto.

Le cosiddette migliorie, di norma, dovrebbero riguardare, sia i servizi da espletare dalla Società aggiudicatrice di una pubblica commessa, che le condizioni di lavoro in termini di automezzi, luogo di lavoro ecc…. per cui, in buona sostanza, risulta necessario, anche per un Organizzazione Sindacale, acquisire notizie ed informazioni utile per seguire in maniera adeguata l’intero appalto, ma anche in difesa dei doveri e diritti dei lavoratori, allo scopo di evitare di incombere in situazioni equivoche.

L’eventuale mancata trasmissione del documento, da parte del Dirigente preposto del Comune di Cancello ed Arnone,

segnerebbe un episodio di notevole gravità, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza, ma soprattutto rappresenterebbe un grave ed ingiustificato comportamento volto, presumibilmente, ad ostacolare l’attività esercitata dal sindacato, che sicuramente non sarà trascurato.