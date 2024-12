Appuntato dei carabinieri colto da infarto durante il servizio, corsa in ospedale

In servizio presso la stazione di Cellole il militare è stato prontamente soccorso dai colleghi e poi affidato alle cure dei sanitari del 118

CELLOLE – Malore improvviso per un carabiniere in servizio alla stazione di Cellole. Il militare, soccorso in un primo momento dai colleghi, e poi trasportato con il 118 all’ospedale di Formia dove si trova attualmente ricoverato.

Le condizioni dell’appuntato sarebbero stabili e la situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni.