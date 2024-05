Apre Sunrise Fish Bar. L’imprenditore Fabio Biondi cura l’aiuola d’ingresso alla città per amore di CASERTA

Apre nella seconda metà di giugno. Locale serale, panini gourmet a base di pesce e il sabato a pranzo ricercati aperitivi

CASERTA – Il Sunrise Restaurant rappresenta un locale di sempre maggiore rilevanza e prestigio nel panorama della ristorazione casertana. Napoletano trapiantato a Caserta, il titolare chef Fabio Biondi investe tutta la sua opera imprenditoriale nell’interesse della comunità, cercando di dare lavoro a quante più persone del posto.

L’impegno per la comunità della famiglia Sunrise è perfettamente rappresentato dalla gestione delle aiuole di via Roma, costantemente curate e manutenute (come evidente nelle foto che alleghiamo in calce) per offrire ai cittadini e ai visitatori di Caserta il miglior biglietto da visita, trovandosi praticamente all’ingresso della città.

Sunrise Restaurant, 17 anni di storia casertana: nel 2007 l’apertura nella storica sede di via Roma; nel 2015 l’inaugurazione della attigua pizzeria; nel 2022 il trasferimento del ristorante nell’attuale elegantissima sede di Corso Trieste.

Ma la prima sede al civico 87 di via Roma sta per riaprire: ospiterà un locale dal concept moderno e innovativo che si chiamerà Sunrise Fish Bar. Sarà un locale serale, con panini gourmet a base di pesce e, il sabato a pranzo, ricercati aperitivi.

Presto tutte le novità sulla imminente inaugurazione, programmata per la seconda metà di giugno.