Arma da guerra nel bunker di casa Zagaria: CONDANNATO Falanga

CASAPESENNA – Tre anni di reclusione e arresti domiciliari per Ernesto Adriano Falanga, 56enne, accusato di detenzione illegale di un’arma da guerra. È quanto disposto dal gup del tribunale di Napoli Nord all’esito del processo, celebrato con rito abbreviato.

Lo scorso ottobre, nell’ambito di un’attività info-operativa mirata, i carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta, nella sua abitazione in via Einaudi, trovarono una pistola mitragliatrice, con numerose munizioni nascosta all’interno di un secchio di vernice

Proseguendo i controlli, i carabinieri scoprirono anche un secondo bunker, non indicato dall’uomo: si trova in uno dei bagni dell’abitazione ed è nascosto da un pannello scorrevole. Più piccolo del primo, è dotato di due staffe utili per accedere a una seduta in cemento. Entrambi i nascondigli sono provvisti di illuminazione.

Un dettaglio rilevante: l’immobile in cui vive Falanga con la sua famiglia risulta intestato al capoclan Michele Zagaria e ai suoi fratelli e sorelle. Gli investigatori non escludono che i bunker potessero essere utilizzati dal boss o dai suoi sodali nei periodi in cui dovevano sottrarsi agli arresti. Falanga è stato giudicato esclusivamente per la detenzione della pistola mitragliatrice.