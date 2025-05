Armato di pistola durante festa scudetto: ARRESTATO tiktoker

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

NAPOLI – La notte dei festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli è stata macchiata da un episodio che ha destato clamore e preoccupazione. Tra la folla in delirio e l’entusiasmo collettivo, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne napoletano, Michele Napolitano, noto tiktoker con migliaia di followers sui social.

L’arresto è avvenuto in via Acton, dove il giovane ha tentato di forzare un varco di interdizione al traffico istituito per garantire la sicurezza della zona. Alla vista dei militari, Napolitano ha abbandonato lo scooter su cui viaggiava e si è dato alla fuga a piedi, cercando riparo nei giardini del Molosiglio.

Durante la corsa, ha cercato di disfarsi di una pistola lanciandola tra la vegetazione. Il gesto non è però sfuggito ai Carabinieri, che lo stavano inseguendo. Raggiunto e bloccato, il 26enne è stato preso in consegna e trasferito immediatamente in carcere.

L’arma, una pistola tipo revolver con matricola abrasa e caricatore con sei proiettili calibro .38 Special, è stata recuperata e sequestrata. Sarà ora sottoposta a ulteriori accertamenti balistici per verificarne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi.