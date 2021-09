ARRESTATA. Ladra con le mani di velluto e senza scrupoli. Ecco come abbracciava gli anziani e li depredava di oro ed orologi

E’ stata presa a Caserta ed è stata capace di colpire in tantissime province italiane, del centro nord, del centro e del sud

CASERTA – L’iraniana 55enne che depredava gli anziani utilizzando la tecnica del furto con destrezza tramite un abbraccio circolava per la provincia di Caserta. Lo ha fatto fino ad ieri, cioè fino a quando le forze dell’ordine non l’hanno arrestata in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, messa dal tribunale di Benevento che aveva acquisito un’indagine partita dalla Procura della repubblica di Ancona, capoluogo regionale delle Marche, dove la donna si era resa protagonista di un furto nel 2020, a Camerano, comune che si trova proprio in provincia di Ancona. Delle “prodezze” della 55enne è rimasta traccia anche nelle immagini di una telecamera per la videosorveglianza. Di vede la ladra che dopo aver abbracciato la vittima designata, fingendo un atto di bontà ed un trasporto empatico, ghermisce, le soffia un girocollo d’oro.

Sempre alla stessa vittima era riuscita a rubare anche un orologio e infine le aveva consegnato un pacchetto contenente una catenina, risultata poi di ferro. Un pacchetto che probabilmente aveva rappresentato lo spunto, la scusa per avvicinare le ignare ed indifese vittime.

La donna non ha operato da sola ma con dei complici sempre vicini con la propria auto con la quale una fatta salire a bordo la ladra, facevano perdere le tracce. L’episodio appena narrato è quello filmato, ma sarebbero almeno 10 i furti con destrezza, realizzata da quest’abilissima ladra senza scrupoli. Non solo ad Ancona, ma anche nell’altra provincia marchigiana di Pesaro-Urbino, in quella romagnola di rimini, in quelle abruzzesi di Pescara, L’Aquila e Chieti, in quella toscana di Siena, in quella calabrese di Catanzaro e infine in quella campana di Benevento, confinante con la provincia di Caserta.