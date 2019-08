I NOMI. Arrestata una donna. Nascondeva una pistola in casa. Denunciato il figlio

VITULAZIO – (ti.pa.) Una donna di Vitulazio, Maria Concetta Carusone, 52 anni, è stata arrestata dagli uomini del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, diretti dal dottor. Stanislao Caruso, per detenzione illegale di armi e ricettazione. Nel corso di una perquisizione domiciliari nella sua abitazione a Vitulazio è stata trovata in possesso di una pistola cal. 7,65 e con relativo munizionamento. Secondo immediati accertamenti l’arma è risultata rubata lo scorso anno in provincia di CASERTA. Denunciato a piede libero per gli stessi reati anche il figlio della donna, Antimo Casertano, 30 anni.