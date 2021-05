Arrestati marito e moglie di CASAL DI PRINCIPE. Presi ad una fonte confidenziale del luogo

Operazione dei carabinieri della locale Compagnia. Il blitz nella loro abitazione di via…

CASAL DI PRINCIPE – (g.v.) Arrestati coniugi dai carabinieri di Casal di Principe: M. A. e T. N. per detenzione di sostanza stupefacente nella loro abitazione di Casal di Principe, in via D’Annunzio. I militari dell’Arma sono intervenuti su segnalazione di fonti confidenziali per eseguire una perquisizione. I coniugi, alla loro vista, hanno cercato di disfarsene gettandola insieme ai bilancini in un’abitazione attigua, ma sono stati sorpresi e tratti in arresto. Nei prossimi giorni si terrà , al tribunale di Aversa-Napoli Nord, l’udienza di convalida dove, alla presenza del loro avvocato difensore avvocato Paolo Caterino, entrambi dovranno difendersi.