ARRESTATI MOGLIE E MARITO. Nascondevano dentro casa quasi DUEMILA pacchetti di sigarette

AVERSA – Dovranno rispondere di falsificazione di sigilli dello Stato, ricettazione e detenzione di un quantitativo di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, i due coniugi aversani trovati in possesso, all’interno del loro appartamento, di 1700 pacchetti di sigarette di numerosi brand, tutti con il sigillo dei Monopoli di Stato contraffatto e corredati da appunti relativi alla vendita illegale al dettaglio.

Quando nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo l’ora di pranzo, i carabinieri della Stazione di Aversa, insospettiti dallo strano andirivieni di persone dall’abitazione della coppia, hanno bussato alla loro porta per un controllo, sono stati ricevuti in tutta tranquillità, come se non avessero nulla da nascondere.

Sono bastati però pochi minuti ai militari per rendersi conto che in sala da pranzo non si stavano servendo piatti ma scatoloni risultati contenere sigarette di contrabbando.

L’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare numerose altre scatole di tabacchi lavorati esteri occultate anche negli armadi della camera da letto. In particolare i militari hanno rinvenuto anche tre fogli di carta di un block notes su cui erano stati appuntati i dati relativi alla vendita delle sigarette.

Tutto il materiale rinvenuto, per un totale di 1700 pacchetti di sigarette sarà versato ai Monopoli di Stato per la successiva distruzione.

Dopo le formalità di rito marito e moglie, rispettivamente di 57 e 56 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, truffa, rapina e ricettazione, sono stati arrestati e condotti ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.