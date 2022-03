Arrestato il 45enne ritenuto il rifornitore di cocaina di imprenditori e professionisti di CASERTA. ECCO CHI E’

CASERTA – Si chiama Raffaele Narducci, ha 45 anni ed è residente a Caserta, l’uomo ritenuto il rifornitore di professionisti ed imprenditori per quanto riguarda l’uso di cocaina in città.

Narducci è finito nella giornata di ieri in carcere, dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Mercone di applicare questa misura cautelare. Narducci era seguito almeno dal marzo 2021, quando, nella frazione di Sala, era stato trovato con 2 involucri contenenti con cocaina e una somma di oltre €800.

In quel frangente è arrivato addirittura a minacciare “scannare“, uno degli agenti che l’aveva fermato.

Narducci era stato seguito attraverso l’utilizzo del GPS installato a bordo della sua auto. Questo il modo in cui le forze dell’ordine si sono convinte del fatto che quando il 45enne si dirigeva verso il parco Verde di Caivano lo faceva per acquistare droga non solo ad uso personale, in considerazione del tempo che passava in zona.

Inoltre, dopo una perquisizione effettuata nella sua abitazione l’estate scorsa, la polizia aveva trovato altri 3 grammi di cocaina, in aggiunta a dell’hashish.