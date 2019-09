Arrestato mentre spacciava cocaina. Il gip lo manda a lavorare in un’azienda agricola

VILLA LITERNO/MARCIANISE – Fu arrestato il 14 agosto scorso Luca Melorio, di Villa Literno perché trovato in possesso di 13 grammi di cocaina di cui parte già confezionata in 25 dosi in bustine termosaldate oltre ad un bilancino di precisione e rotolo di bustine.

Il gip del tribunale di Aversa Napoli Nord Del Pizzo il 17 agosto ne convalidò l’arresto. Oggi, lo stesso giudice ha autorizzato il giovane, difeso dall’avvocato Tammaro Diana, ad andare a lavorare in un’azienda agricola sita a Marcianise.