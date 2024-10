ARRESTATO. Si finge direttore di banca e terrorizza una donna: “Dateci 25 mila euro o suo figlio…”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il provvedimento scaturisce dalle immediate indagini avviate a seguito della ricezione della denuncia sporta in data 11 maggio 2024 dall’anziana signora, la quale – mentre era sola in casa – riceveva una telefonata sulla sua utenza domestica da un soggetto che impersonava al telefono il direttore della sua banca di fiducia.

Questi le riferiva che avrebbe dovuto pagare a un suo collaboratore, che sarebbe successivamente giunto presso l’abitazione della donna sita ad Aversa, un’ingente somma di denaro per evitare la carcerazione di suo figlio. La vittima riceveva successivamente una telefonata da un soggetto che si fingeva proprio suo figlio e che confermava tutto quanto riferito dal direttore, approfittando in tal modo della vulnerabilità dell’anziana signora.

La donna, di fronte alla prospettazione di tale male ingiusto, per scongiurarne la realizzazione, consegnava la somma contante di €. 25.000, nonché vari monili in oro, al complice che si era recato poco dopo presso l’abitazione della vittima e che, dopo aver prelevato il tutto, immediatamente si allontanava. L’attività investigativa, svolta anche attraverso la visualizzazione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, consentiva di identificare – per caratteristiche fisiche e somatiche, nonché per gli indumenti indossati – la persona sottoposta alle indagini, che veniva successivamente riconosciuta anche dalla vittima