Volto “noto” ai carabinieri trovato con cocaina e contanti in auto sulla Provinciale

PIGNATARO MAGGIORE – Era in auto, una Nissan Micra, con altre tre persone quando, alle 23.00 di ieri 27 ottobre, è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore che stavano eseguendo un posto di controllo sulla sp 141, località cimitero, in Pastorano (CE).

Il 32enne, perché noto alle forze dell’Ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di una boccetta in vetro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 19 dosi, per un peso complessivo di gr. 12,91 e la somma contante di euro 380,00, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione estesa nei confronti degli altri occupanti e del conducente del veicolo ha dato, invece, esito negativo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.