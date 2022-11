Articolo Uno Caserta, assemblea provinciale con Tartaglione e Arturo Scotto

Il deputato e coordinatore nazionale del partito, Arturo Scotto all’assemblea, aperta anche a contributi esterni al partito, dal titolo “Verso la costituente della Sinistra“.

Giovedì 10 novembre 2022, alle ore 18.00, si terrà l’assemblea provinciale di Articolo Uno di Caserta presso la sede di “Terra di idee” a Marcianise, in via G. Tartaglione, n. 12 . Introdurrà i lavori il segretario provinciale e coordinatore regionale Alessandro Tartaglione. Partecipa alla discussione il deputato e coordinatore nazionale del partito, Arturo Scotto. L’assemblea, aperta anche a contributi esterni al partito, dal titolo “Verso la costituente della Sinistra“, discuterà sul percorso del nuovo soggetto della sinistra come stabilito nell’ultima direzione nazionale di Articolo Uno. Il partito è impegnato, ad ogni livello, per l’affermazione delle ragioni di una forza ecologista e socialista, radicata nel mondo del lavoro, che ricostruisca il campo progressista capace di rappresentare un’alternativa credibile alla destra.